Caminhonete bate em Ambulância do SAMU de Areia que transportava mulher em trabalho de parto

Caminhonete bate em Ambulância do SAMU de Areia que transportava mulher em...

Um acidente envolvendo uma viatura do Samú, da cidade de Areia, e uma caminhonete, quase termina em tragédia.

O acidente aconteceu por volta das 23hs, na avenida Manoel Tavares esquina com a Frankkin Araujo no bairro do Alto Btanco.

Uma mulher grávida estava sendo trazida para Campina Grande, já em avançado trabalho de parto, quando a caminhonete Amarok colidiu na traseira da Ambulância.

O Samu de Campina, comandada por Dr. Ismael chegou rapidamente ao local e fez o parto alí mesmo e mãe e filho estão bem. Uma profissional da saúde que vinha na ambulância sofreu escoriações leves.

