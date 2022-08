Em Pocinhos, Adriano destaca parceria com João e pede voto casado

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) e candidato à reeleição, deputado Adriano Galdino (Republicanos), cumpre uma intensa agenda de campanha neste domingo (21) nas regiões do Curimataú, compartimento da Borborema e Brejo paraibano.

Em sua Caravana com governador João Azevêdo (PSB), Adriano percorre as cidades de Puxinanã, Montadas, Areial, Esperança, Remígio, Arara, Casserengue e Pocinhos.A campanha deste domingo se encerram com um comício em Solânea, no Brejo.

Em Pocinhos, sua terra natal e onde foi prefeito por três mandatos, Adriano destaca a parceria com o governador e a importância de se manter a parceria com João para conseguir cada vez mais recursos e obras para a cidade e região.

Ele cita várias realizações de João no município, a exemplo de pavimentação aslfáltica, poços artesianos, reforma de hospital, calçamento de ruas e o Tá Mesa, que mata a fome das pessoas mais carentes.

“Peço a Pocinhos para votar casado com João. Meu voto quero ver casado com João. Quero 100% dos votos: João, Adriano e Murilo”, ratifica.

Adriano finaliza afirmando que sente orgulho de ser deputado Estadual, pois “com o seu trabalho consegue ajudar diversos municípios paraibanos e contribui para fazer uma Paraíba melhor e mais justa para todos”.