Protesto interdita avenida Pedro II e complica trânsito em João Pessoa

Um protesto realizado por moradores da comunidade São Rafael interditou um trecho da avenida Pedro II, em João Pessoa, nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (8). A via foi interditada com pneus, pedaços de madeira e outros materiais. Por causa da interdição, um grande congestionamento se formou nas imediações. Equipes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) realizaram desvios no trânsito.

Em função no aumento do número de veículos por outras rotas, outras avenidas da cidade tiveram retenção no tráfego. As avenidas Beira-Rio (Tambauzinho), Hilton Souto Maior (José Américo), João Cirilo (Altiplano), Epitácio Pessoa (Torre) e Ruy Carneiro (Brisamar) são as mais afetadas.

A manifestação

O grupo reivindica uma suposta desapropriação por parte da prefeitura da cidade. Segundo representantes do movimento, cerca de 900 famílias teriam imóveis desapossados. A produção de conteúdo da Rede Tambaú de Comunicação (RTC) entrou em contato com a assessoria de comunicação da prefeitura de João Pessoa, que deve lançar nota sobre o caso.

