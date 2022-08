Prefeito do PDT e vereadores do PSDB rompem com Pedro e declaram apoio a João Azevêdo

Prefeito do PDT e vereadores do PSDB rompem com Pedro e declaram...

O prefeito de Riachão do Bacamarte, Ari Silva (PDT), declarou, nesta segunda-feira (8), apoio à reeleição do governador João Azevêdo (PSB). A decisão política do gestor em romper com a candidatura do tucano Pedro Cunha Lima foi seguida pelos nove vereadores do município, dos quais cinco são filiados ao PSDB.

“Esse é o reconhecimento do trabalho que o Governo do Estado vem fazendo, estendendo ações para todos os municípios e o olhar diferenciado da gestão com a nossa cidade fez com que anunciássemos nosso apoio para que esse projeto tenha continuidade”, disse o prefeito Ari.

Ele também assegurou empenho para garantir uma ampla vitória ao governador nas eleições de outubro. “A partir de agora, vamos unir as nossas forças, nos engajar para que possamos mostrar, por meio da nossa militância, todo nosso reconhecimento ao que o governo tem levado para nosso povo”, acrescentou.

A adesão do prefeito Ari ao projeto de reeleição do governador João Azevêdo foi acompanhada pelo candidato homologado a vice-governador Lucas Ribeiro (Progressistas); vice-governadora Lígia Feliciano (PDT); prefeito de Ingá, Robério Burity (PDT); presidente da Câmara de Riachão do Bacamarte, Anselmo Cristóvão (PSDB); e por Renato Feliciano (PDT).

Fonte: Paraíba Já