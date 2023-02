Inscrições para o concurso da Petrobras começam nesta quarta-feira

A Petrobras abre nesta quarta-feira (15) as inscrições para preencher 1.119 postos de trabalho, com salário a partir de R$ 5.563,90. O Edital do concurso, publicado no Diário Oficial da União (DOU) de quinta-feira passada (9), informa que as vagas são para técnico de nível médio.

Os interessados têm até o dia 17 de março para fazer suas inscrições, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 62,79. A previsão é de que as provas sejam aplicadas no próximo dia 30 de abril.

A seleção será realizada em Brasília e nas 26 capitais estaduais do país. Havendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados nas cidades de realização das provas objetivas, estas poderão ser realizadas em outras localidades. Caso não haja alteração, o resultado final do concurso será divulgado em 10 de julho de 2023.

O concurso está sob responsabilidade do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Conforme as regras, 8% das vagas serão reservadas a pessoas com deficiência e 20% a candidatos negros.

Nova direção

De acordo com o presidente da empresa, Jean Paul Prates, além da remuneração inicial, a Petrobrás oferece outras vantagens, como plano de saúde, plano de previdência e benefícios educacionais. “Será uma grande oportunidade para as pessoas que aguardavam ansiosamente a abertura de um novo concurso”, comemorou, em vídeo postado no site da estatal.

“A Petrobrás tem interesse em atrair pessoas com perfil inovador e conectados com o futuro”, afirmou ele, acrescentando que a empresa está reforçando o compromisso com a diversidade, reservando 8% das vagas para pessoas com deficiência.

Contratação

Os aprovados serão empossados em qualquer cidade onde a Petrobras atue. Os contratos serão pelo regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). O cargo será o de “Profissional Petrobras de nível técnico júnior”.

Serão oferecidas 373 oportunidades imediatas e 746 chances para formação de um cadastro de reserva, totalizando 1.119 postos. O edital de seleção informa que o salário básico será de R$ 3.294,36, com garantia de remuneração mínima de R$ 5.563,90.

Vagas

As vagas são para as áreas de Enfermagem do Trabalho; Inspeção de Equipamentos e Instalações; Logística de Transportes; Elétrica; Instrumentação; Mecânica; Operação; Operação de Lastro; Projetos, Construção e Montagem (Elétrica ou Mecânica); Segurança do Trabalho; e Suprimento de Bens e Serviços (Administração).

Interessados

Quem quiser se inscrever precisa ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, CPF, estar em dia com obrigações eleitorais e militares (homens), ter 18 anos completos e não mais do que 75 anos na data de admissão, além de não ser aposentado nem ter emprego público (ressalvados os cargos acumuláveis previstos na Constituição).

Provas

As provas deste concurso serão objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todas as fases. Serão 40 questões de conhecimentos básicos de Português e Matemática (de caráter eliminatório) e outras 60 questões de conhecimentos específicos (classificatória), com duração de quatro horas.

A prova objetiva seguirá o modelo adotado Cebraspe, com questões a serem respondidas como “Certo” ou “Errado”. A cada resposta dada de acordo com o gabarito oficial, o candidato ganha 1 ponto. Em caso de resposta incorreta, perde 1 ponto.

Maior empresa do país, a gigante brasileira do petróleo bateu recorde de produção de petróleo e gás. Segundo dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), no ano passado a Petrobras produziu 3,021 milhões de barris de petróleo/dia, 2,47% acima do recorde observado em 2020, quando a marca chegou a 2,948 milhões.

Já a produção de gás natural no ano atingiu média anual 138 milhões de metros cúbicos por dia em 2022, superando em 2,98% a marca de 134 milhões, observada em 2021.

Fonte: Brasil 61