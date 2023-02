Mototaxista é condenado a 19 anos de prisão por matar lutador na Paraíba Decisão foi proferida após um dia intenso de júri popular

O mototaxista Celso dos Santos Silva, apontado como responsável pela morte de Tássio Felipe dos Anjos, foi condenado a 19 anos de prisão pelo crime de homicídio qualificado. A sentença foi definida na noite desta segunda-feira (13), em júri popular. A decisão foi presidida pela juíza Thana Michelle Carneiro Rodrigues. O condenado não poderá recorrer em liberdade. A pena foi questionada pela defesa e familiares de Celso, que não aceitaram a indicação da justiça.

Na leitura da decisão, a juíza relembrou que foi fixada a pena base de 20 anos. No entanto, a magistrada reiterou condicionantes, atenuantes e elementos ‘redutores’ – como a apresentação espontânea do suspeito – e reduziu o período de reclusão para 19 anos. Vale lembrar que o mototaxista foi encaminhado ao Presídio Desembargador Flósculo da Nóbrega, o Presídio do Róger, após sua apresentação oficial.

O processo

De acordo com os autos, o Ministério Público estadual ofereceu denúncia contra Celso dos Santos pela prática de homicídio qualificado contra Tássio Felipe, que, morreu ao ser esfaqueado com um punhal, após uma discussão no trânsito.

Segundo o Cartório, a previsão é que a sessão de julgamento termine no período noturno, por haver mais de 10 testemunhas a serem ouvidas. O julgamento estava previsto para acontecer no dia 2 de fevereiro, mas foi adiado para esta segunda-feira.

O crime

Tássio Felipe dos Anjos Lima, de 33 anos, era lutador de wrestling (luta livre) e foi morto no dia 17 de outubro de 2020, após uma discussão no trânsito, em Lucena, no Litoral Norte paraibano. No momento do crime, Tássio estava acompanhado da irmã e, ao abrir a porta para descer do veículo quase teria atingido o mototaxista. Após discussão, suspeito e acusado entraram em luta corporal. Em determinado momento, o suspeito sacou um punhal e atingiu o lutador no coração. Tássio chegou a ser socorrido ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O mototaxista suspeito de matar a vítima foi preso no dia 23 de outubro.

Fonte: T5