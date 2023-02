Bebê deixada embaixo de árvore é levada para casa de acolhimento em Campina Grande

A criança recém-nascida encontrada abandonada embaixo de uma árvore no bairro do Araxá, em Campina Grande, na tarde desta segunda-feira (13.02), foi levada para a casa de acolhimento Esperança 3, no município. Ele deve ficar abrigada no espaço até decisão judicial sobre o caso.

O conselheiro tutelar de Campina Grande, Cristiano Amorim afirmou que após receber a denúncia, o órgão se dirigiu ao bairro do Araxá e confirmou que a bebê havia sido deixada em uma calçada. Os plantonistas conduziram a criança para o Conselho Tutelar e posteriormente para o Instituto Elpídio de Almeida (ISEA), para a realização de exames.

O caso também foi levado para a Delegacia da Infância e a Vara da Infância e Juventude de Campina Grande. Um boletim de ocorrência foi feito diante da situação de abandono.

Fonte: F5