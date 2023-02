By

Na manhã desta terça, 14, Por volta das 07h, um homem foi assassinado na entrada do Bairro Catingueira, em Campina Grande.

Ele estava numa moto e foi atingido com vários disparos. Um mototaxista que passava na hora também foi baleado e encontra-se internado no Hospital de Trauma. A vitima fatal ainda não foi identificada, mas trabalhava numa empresa de plásticos no Distrito Industrial.

Os bandidos que estavam numa moto, após cometerem o crime fugiram com destino ignorado.