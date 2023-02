Buega Gadelha é reeleito presidente da Federação das Indústrias por 14 votos a 10

Nas mais de sete décadas de atuação em defesa dos interesses do setor industrial paraibano, a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – FIEP teve ampla participação em pleitos de importância para o setor produtivo. Nesta terça-feira, 14, o

industrial paraibano, Francisco Gadelha, foi reeleito presidente da entidade para o mandato de 2024-2027.

O pleito que reelegeu o industrial para a direção da instituição, contou com a presença de 25 delegados-representantes dos principais setores industriais do estado. A nova diretoria foi eleita por 14 votos a 10, estando apta de forma democrática e jurídica para estar à frente da federação até 2027.

A diretoria eleita da FIEP tem como vice-presidentes executivos, os empresários Cassiano Pascoal Pereira Neto, José William Montenegro Leal e Clodoaldo Andrade de Amorim, que representam Campina Grande, João Pessoa e o Sertão do estado,

respectivamente.

Além disso, também compõem a vice-presidência da federação, os industriais Romualdo Farias de Araújo, Clenildo Farias Dantas, Francisco Xavier de Andrade, José Irenaldo Jordão Quintans, Nalvino Linhares de Oliveira e Carlos Eduardo Maia Lins.

“Quem sai vitorioso neste pleito é o setor industrial. A diretoria da FIEP sempre foi eleita de forma democrática, em pleito formal e licito, acatando a decisão majoritária dos representantes industriais que têm direito a voto. Para nós, os interesses da

indústria devem estar acima de qualquer adversidade e desta forma, nossa conduta esteve sempre pautada no diálogo honesto e transparente”, pontuou Francisco Gadelha, continuando que “agora, vamos seguir com o trabalho que reverencia a gestão de uma diretoria comprometida e disposta a contribuir com o desenvolvimento da indústria e da economia paraibana. A força de trabalho precisa do nosso esforço enquanto representantes de um setor tão importante para o crescimento da Paraíba como é a indústria”.

Quem é Francisco Gadelha, reeleito presidente da FIEP?

Nascido em Sousa, o industrial veio para Campina Grande, onde montou uma empresa de óleos vegetais, acompanhando de perto o surgimento da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, e, em 1995, foi eleito pela primeira vez comopresidente da instituição.

O industrial se dedicou ao movimento patronal sindical e hoje é também presidente do Sindicato de Óleos Vegetais da Paraíba. A experiência à frente de instituições representantes do setor industrial paraibano lhe deu respaldo para ocupar cargos de relevância no estado e nacionalmente, como por exemplo, quando, em 2022, foi empossado como membro da Academia Paraibana de Engenharia, passando a ocupar a cadeira de número três na entidade.

Ainda registra em seu currículo o cargo de presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae/PB, diretor financeiro da Confederação Nacional da Indústria – CNI, conselheiro do SESI/SENAI do Departamento Nacional e, em 2018, foi eleito vice- presidente da CNI para a Região Nordeste. Também teve duas passagens pelo setor público como Secretário de Indústria e Comércio do Estado da Paraíba e Secretário de Agricultura do Estado da Paraíba.

Nesses anos como dirigente da FIEP, Francisco Gadelha colaborou com diversos pleitos em representação aos industriais paraibanos. Sob o seu comando, a federação foi palco de decisões e debates importantes para o setor produtivo, como por exemplo, em 2020, quando foi sede do lançamento, na Paraíba, do programa Mobiliza

Brasil – Mobilização pelo Emprego e Produtividade, do Governo Federal, e quando, em conjunto com outras entidades do estado, a instituição pleiteou a duplicação da BR- 230, no trecho que compreende Campina Grande à Praça do Meio do Mundo, em Pocinhos, e foi palco de um ato em prol dessa pauta, reunindo parlamentares e representantes do setor produtivo para discutir a criação de um Fórum Permanente da Borborema, com o intuito de propor soluções para as demandas da região.

Outro fato importante, no qual teve participação ativa, foi na campanha “Vamos gritar por um Calado!”, em 2008, que buscava melhorias nas condições do Porto de Cabedelo, que na época sofria com interdições por conta das más condições de segurança oferecidas aos portuários avulsos que trabalhavam na carga e descarga no cais, bem como a baixa profundidade do calado do porto, que fazia com que o local recebesse poucas embarcações. A campanha pleiteava a ampliação da dragagem e do calado do Porto de Cabedelo, com o objetivo de oferecer à unidade portuária, uma maior oportunidade para o atracamento de grandes embarcações.

Durante a pandemia do coronavírus, a instituição também teve ampla participação e colaboração no combate ao vírus, através do SESI, com ações como a colaboração com o processo de testagem de Covid-19 em João Pessoa, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022 foram realizados quase mil testes pela equipe da secretaria no posto fixo montado na federação, no bairro Trincheiras, em João Pessoa.

Pelo futuro da indústria

A Federação das Indústrias do Estado da Paraíba nasceu há 73 anos anos como a Casa da Indústria. Filiada à CNI em 1951, passando a ser a entidade de maior representação industrial no estado, a organização surgiu com o intuito de contribuir com a sustentabilidade da indústria, atuando como agente de transformação social a partir dos serviços prestados em prol do setor produtivo no estado.