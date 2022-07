By

A Polícia Ambiental capturou na noite desta sexta-feira (22) um jacaré do papo amarelo na entrada do bairro dos Bancários, em João Pessoa. Via PBHoje

Conforme os militares, o animal tem cerca de 1,70 m e estava no meio da rua entre o girador da UFPB e o supermercado Carrefour.

Vale lembrar que a região e cercada por áreas de matas e rios. O jacaré foi devolvido ao seu habitat natural.