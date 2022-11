Mais de 30 prefeitos e secretários são aguardados no I Encontro de Gestores Municipais do Cariri Paraibano

A Associação dos Municípios do Cariri e Agreste Paraibano (Amcap) promove no próximo dia 18 de novembro o I Encontro de Gestores Municipais do Cariri Paraibano com o apoio da Federação das Associações de Municípios da Paraíba (Famup). Na oportunidade, mais de 30 prefeitos e secretários da região vão discutir soluções tecnológicas para a virtualização dos processos e otimização das gestões. O encontro será realizado no Centro de Formação de Professores da cidade de Sumé, a partir das 9h. As inscrições para o evento já estão abertas e podem ser feitas pelo site //conteudo.sogo.com.br/ encontro-amcap-cariri-pb.

Com o encontro, os prefeitos e secretários vão discutir ações conjuntas em prol do fortalecimento do Cariri, explica o prefeito de São Sebastião do Umbuzeiro e presidente da Amcap, Adriano Wolff.

Para o presidente da Famup, George Coelho, a participação dos gestores é fundamental. “A participação de todos é fundamental para que possamos conhecer soluções essenciais no sentido de modernizar os serviços e ajudar no futuro da região. Nosso objetivo é tornar essas gestões muito mais eficientes e ágeis de forma inovadora no contexto dos municípios do interior. Teremos a apresentação de alternativas que garantem a redução de gastos, preservação do meio ambiente, além de novidades nas áreas de educação e saúde”, disse.

A Sogo Tecnologia, empresa que há mais de 10 anos trabalha na oferta de soluções em tecnologia para a transformação digital de órgãos governamentais e instituições privadas, também estará no encontro. O vice-presidente da empresa, Antônio Leite, informa que alternativas e habilidades do amanhã para líderes do setor público serão apresentadas aos prefeitos. As soluções devem prezar pela modernização das gestões em prol do cidadão, além de otimizar a virtualização dos processos e otimizar os serviços nas prefeituras e secretarias.

“Apresentaremos aos gestores soluções que não apenas melhoram e facilitam a vida dos cidadãos, mas que também geram economia para os cofres públicos, transparência e sustentabilidade para o nosso planeta”, informou Antônio Leite.