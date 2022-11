By

Passada uma semana, Jair Bolsonaro está, aos poucos, lambendo as feridas e tomando providências para os últimos dias que lhe restam no Planalto e no Alvorada. Mas o presidente não engole um ponto, em especial.

Bolsonaro está incomodado com o fato de dezenas de seus aliados terem ganhado as eleições graças à imagem dele. O presidente tem dito que, enquanto governadores, senadores, deputados federais e estaduais elegeram-se usando sua força, ele ficou na chuva.

