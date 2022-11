Mulher é atropelada por carro enquanto atravessava avenida de João Pessoa

By

Uma mulher foi atropelada por um carro enquanto atravessava uma avenida, na manhã dessa segunda-feira (7), no bairro Alto do Mateus, em João Pessoa.

As imagens mostram em que ela olhou apenas para um dos lados da avenida antes de tentar atravessar. Apesar do motorista do veículo não estar em alta velocidade, a mulher foi arremessada pelo impacto e socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital de Emergência e Trauma.

A assessoria do hospital informou a redação do Notícia Paraíba, que a vítima, de 58 anos de idade, sofreu escoriações leves e recebeu alta após receber atendimento médico de emergência e permanecer em observação.

