Terceiro acusado de assassinar Expedito Pereira será julgado nesta terça

O terceiro acusado de envolvimento no assassinato do ex-prefeito de Bayeux, Expedito Pereira, vai a júri popular nesta terça-feira (8). Gean Carlos da Silva Nascimento, que estava foragido, é ex-funcionário de Ricardo e, segundo as investigações teria ido buscar a moto e entregar a arma que foi usada no crime.

O ex-prefeito de Bayeux e ex-deputado estadual da Paraíba Expedito Pereira (MDB) foi morto após ser baleado em dezembro de 2020, em João Pessoa. Expedito andava sozinho pelo bairro de Manaíra quando um homem em uma moto se aproximou e atirou nele, fugindo logo em seguida.

Fonte: Mais PB