MEC lança plataforma Universidade 360°

O Ministério da Educação lançou, nesta quarta-feira (1), a plataforma Universidade 360, que traz informações sobre as instituições de ensino federal. Na ferramenta é possível ter acesso a dados sobre número de vagas, cursos e matrículas de cada universidade e instituto da rede federal de graduação e pós-graduação.

A plataforma também disponibiliza registros sobre previsões orçamentárias de cada instituição de ensino e quanto realmente foi executado. A pesquisa pode ser feita por série histórica, região e por instituto ou faculdade.

A Universidade 360 foi desenvolvida pelo Ministério da Educação em parceria com a Universidade Federal do Oeste da Bahia, e com a colaboração da Universidade Federal de Viçosa, de Pernambuco e do Espírito Santo. Para acessar basta entrar em www.gov.br/mec.

