Entenda o que é a Síndrome de Burnout

Você está muito sobrecarregado ultimamente? Trabalha demais e tem muitas responsabilidades? Anda se sentindo cansado e sem energia, com dores de cabeça ou no corpo? Você pode estar sofrendo de Burnout ou Síndrome do esgotamento profissional.

O Psiquiatra Douglas Calderoni dá mais detalhes sobre a Síndrome de Burnout.

A síndrome tem como principal característica o estado de tensão emocional e estresse crônico provocado por condições de trabalho físicas, emocionais e psicológicas desgastantes.

Os principais sintomas são:

nervosismo, deixando a pessoa mais irritada que o normal

cansaço excessivo físico e mental, prostração, sem energia para fazer outras atividades.

alterações no sono e apetite.

Tendência ao isolamento

O diagnóstico da síndrome de Burnout é realizado por profissional de saúde mental, seja ele psicólogo ou psiquiatra, a partir dos sintomas apresentados. Se você apresentou um desses sintomas, não deixe de procurar um médico Psiquiatra.

Fonte: Brasil 61