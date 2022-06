Médico sobre Covid-19 na Paraíba: “Estamos atravessando dias mais difíceis”

By

O médico sanitarista e diretor-superintendente da Fundação PB Saúde, Daniel Beltrammi, afirmou que a Covid-19 segue no meio da população e não é possível baixar a guarda, especialmente no período de inverno e de São João, onde as pessoas tendem a estar em aglomerações.

De acordo com Daniel, a vacina é a única esperança de dias melhores, mas é possível perceber que os últimos dias têm sido mais difíceis, com cerca de 100 a 150 novos casos da Covid-19 por dia e cerca de 10 a 15 novas internações por dia.

Ele lembrou que pessoas com doenças crônicas, mesmo vacinadas, tendem a apresentar um quadro mais avançado da doença. Também frisou, em entrevista a uma emissora de rádio, que os idosos têm dificuldade de manter a proteção proporcionada pela vacina.

“Isso chama a atenção, especialmente para quem está se internando, e é por isso que a gente precisa redobrar os cuidados. Estamos em uma fase grande de exames positivos”, disse.

Daniel pediu que as pessoas que estão sentindo sintomas de gripe, como dor de garganta e coriza, devem ficar em casa e não participar de festas de São João ou qualquer tipo de aglomeração. Também reforçou a importância da utilização da máscara como uma barreira que reduz a chance de transmissão do coronavírus.

Fonte: Secom/PB