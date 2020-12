MEIO AMBIENTE: Romero Rodrigues inaugura Bosque da Caatinga em homenagem ao jornalista William Monteiro de Lima

Prefeito de Campina Grande destaca trajetória do amigo e seu trabalho ecológico discreto e constante

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, inaugurou na manhã desta quinta-feira, 17, o Bosque da Caatinga, implantado no Parque da Liberdade. O novo recanto ecológico da cidade recebeu o nome do jornalista William Monteiro de Lima, que faleceu em novembro de 2019. Ao fazer discurso, Romero Rodrigues destacou a trajetória de William Monteiro, de quem era amigo pessoal, cujo trabalho contribuiu para o desenvolvimento da cidade e da melhoria da qualidade de vida do povo de Campina Grande, sobretudo no setor ecológico, tendo muito feito, de forma discreta, pelo plantio de árvores em todos os recantos da cidade. Para o prefeito, este tipo de ação representa um grande contributo para as futuras gerações de Campina Grande.

Segundo o prefeito, a Prefeitura plantou mais de 50 mil árvores nos últimos oito anos em Campina Grande, além de cuidar do espaço verde implantado na cidade nas suas duas gestões. Sobre o Parque da Liberdade, Romero disse que deverá estar totalmente concluído dentro de 60 dias e contará com pistas para caminhadas e muitos outros atrativos. Relembrou que o parque também foi um sonho de William Monteiro, pois muito queria a melhoria da qualidade de vida da população do bairro da Liberdade.

O prefeito avaliou a gestão como sendo exitosa, pois foram desenvolvidas ações voltadas para a melhoria da cidade em campos como limpeza pública, construção de praças e parques, campanhas ecológicas, programas de expansão da área verde, pavimentação de 1.200 ruas de muitas outras iniciativas em todas as áreas administrativas, a exemplo de saúde, educação e infraestrutura.

O secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), Geraldo Nobre Cavalvanti, fez pronunciamento lembrou que desfrutou de um bom relacionamento com William Monteiro a quem conheceu em 1983. Destacou, com saudade, que o jornalista sempre foi um defensor do meio ambiente.

Por sua vez, a coordenadora de Meio Ambiente, Denise Sena, informou que este é o primeiro bosque implantado na cidade e, com muita justiça, foi implantado no bairro onde morou o homenageado, um profissional comprometido com a melhoria da qualidade de vida da população.

Já em nome da família do homenageado, Karenine Lima, filha de William Monteiro agradeceu a Romero pela homenagem. Ela relatou a trajetória do jornalista, que atuou no Diário da Borborema e na Prefeitura Municipal de Campina Grande. Segundo ela, o jornalista plantou mais de mil árvores nos últimos 20 anos, deixando a sua contribuição para as próximas gerações.

Logo depois, o historiador Wanderley Brito, presidente do Instituto Histórico de Campina Grande, destacou a importância da iniciativa, acentuando que com o passar dos dias a população vai reconhecer a relevância da iniciativa do governo municipal.

A solenidade contou com a presença de vereadores, secretários municipais, professores, ecologistas, jornalistas, familiares do homenageado e o prefeito de Pocinhos, Cláudio Chaves.

Fonte: Codecom