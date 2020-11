NA FIEP: Em lançamento de fábrica e montadora, Romero destaca ousadia de Campina Grande e papel do Complexo Aluízio Campos na consolidação de novos investimentos na cidade

Prefeito destaca papel de parceiros na conquista de um empreendimento há mais de 50 anos almejado pelo Município

O prefeito Romero Rodrigues prestigiou, na manhã desta quinta-feira, 5, o lançamento da fábrica e montadora CAB Motors em Campina Grande, no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEP). O evento reuniu secretários e autoridades municipais, representantes classistas e empresários da cidade. O investimento no parque fabril é da ordem de R$ 225 milhões, com projeção de mil empregos diretos, a curto e médio prazos.

Em nome do presidente Antônio Ferreira Souza, do Grupo Ferreira Souza – que se encontra em isolamento social por ter sido infectado pela Covid-19 -, falou o diretor administrativo-financeiro Alan Monteiro Bacurau, que destacou as qualidades pelas quais Campina Grande foi escolhida para sediar a nova planta industrial do grupo, dentre elas a posição geográfica a alta qualidade da mão-de-obra disponível e a capacidade empreendedora da cidade.

Discursaram também o superintendente Evaldo Cruz Neto, da Sudene, o deputado Pedro Cunha Lima e o presidente Buega Gadelha, da Fiep. Evaldo e Pedro destacaram a honra por, historicamente, terem dado uma contribuição efetiva para o desenvolvimento de Campina Grande, ao apoiar a chegada do empreendimento em Campina Grande. De sua parte, Buega ressaltou o impacto econômico positivo para a cidade, nos próximos anos, com a consolidação da CAB Motors.

Por uma gravação em vídeo, o empresário Antônio Ferreira Souza deixou uma mensagem de otimismo e agradecimento a Campina Grande pela acolhida ao investimento. Prestou homenagem pessoal também ao prefeito Romero Rodrigues, pelo empenho e poder de articulação, que envolveu até o presidente Jair Bolsonaro em prol do projeto.

Em seu discurso, Romero Rodrigues fez questão de destacar o papel que Evaldo Cruz Neto está desempenhando na conquista, pela capacidade de articulação e pelo empenho pessoal, no sentido de viabilizar um grande empreendimento para sua cidade-natal. O prefeito também agradeceu o apoio decisivo de Pedro Cunha Lima.

Discurso de Romero

De forma breve, Romero historiou como, em um prazo relativamente curto foi possível nos últimos meses atrair e consolidar a chegada da CAB Motors em Campina Grande. O município vai disponibilizar formalmente uma área de 30 hectares e, com apoio da Sudene e financiamento do Banco do Nordeste, o empreendimento se tornará mais uma ousada realidade em Campina.

Para Romero, numa avaliação direta, contudo, a realização deste sonho acalentado por mais de cinco décadas por Campina Grande – receber uma fábrica e montadora de veículos – só está sendo possível por conta da consolidação do Complexo Aluízio Campos – que além de propiciar moradias para 4.100 famílias, dispõe de áreas especiais para instalação de indústrias e empresas interessadas em investir na cidade. Prestigiaram também o evento os deputados estaduais Tovar Correia Lima (PSDB) e Moacir Rodrigues (PSL) e o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande, Marcos Procópio.

Fonte: Codecom