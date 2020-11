Senado orienta municípios para a posse de prefeitos e vereadores durante pandemia

Em vista as mudanças de protocolos devido a Covid-19, o Senado Federal deu início a uma série de palestras para auxiliar os municípios na realização deste tipo de evento, previsto para ocorrer em 1º de janeiro, na posse de prefeitos e vereadores eleitos. Neste ano, o uso de máscaras, o respeito ao distanciamento e o número reduzido de pessoas serão acrescidos aos procedimentos que devem ser adotados.

Mais de cem pessoas assistiram a transmissão do evento “Solenidade de Posse: organização, cerimonial e protocolo” pelo Instagram do Interlegis. A live na íntegra continua disponível na rede social para os demais interessados.

O palestrante foi o coordenador de Gestão de Eventos do Senado Federal, Herivelto Ferreira que já participou da organização das solenidades de posse do presidente Jair Bolsonaro e dos ex-presidentes Dilma Rousseff e Michel Temer. Segundo ele, o planejamento para uma solenidade com esse nível de importância deve começar com, no mínimo, um ano e meio de antecedência.

Fonte: Brasil 61