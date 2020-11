Rede de supermercados oferece cerca de 180 vagas de trabalho, em Campina

By

Uma rede de supermercados está oferecendo cerca de 180 vagas de trabalho efetivo.

As inscrições para a seleção devem ser feitas no Sine Municipal na sexta-feira (6) e segunda-feira (9).

Para o cadastramento, os candidatos devem apresentar uma cópia do currículo e a carteira de trabalho.

O atendimento no local acontece entre 8h e 12h. Conforme a coordenação do Sine, o número de vagas pode variar para mais ou para menos, de acordo com a procura dos profissionais.

O processo seletivo terá início na terça-feira (10), após a análise e separação dos currículos apresentados para o preenchimento das vagas, distribuídas em 12 cargos.

Os selecionados vão compor a equipe de uma nova unidade da empresa.

Todas as vagas estão disponíveis para pessoas de ambos os sexos, com idade a partir dos 18 anos.

Para algumas delas, a empresa exige experiência comprovada na carteira de trabalho, além de cursos de capacitação na área de atuação.

Vagas disponíveis com os seus respectivos requisitos:

Operador de caixa | Experiência de 6 meses| Ensino médio completo

Repositor de mercadorias | Experiência de 6 meses| Ensino médio completo

Repositor de frios | Experiência de 6 meses| Ensino médio completo

Repositor de hortifrutis | Experiência de 6 meses| Ensino médio completo

Empilhador | Experiência de 6 meses| Ensino médio completo

Fiscal de prevenção | Experiência de 6 meses| Ensino médio completo

Atendente | Experiência de 6 meses| Ensino médio completo

Vendas de cartão de crédito | Experiência de 6 meses| Ensino médio completo

Técnico de manutenção | Experiência de 6 meses| Ensino médio completo | Curso NR-10

Auxiliar de manutenção | Experiência de 6 meses| Ensino médio completo | Curso NR -10

Embalador | Sem experiência | Ensino médio incompleto

Operador de carga e descarga | Sem experiência | Ensino médio incompleto.

Fonte: G1PB