Nilvan diz que vai conversar com Bolsonaro sobre posição no 2º turno na PB

Nilvan diz que vai conversar com Bolsonaro sobre posição no 2º turno...

O ex-candidato a governador da Paraíba, Nilvan Ferreira (PL), agradeceu a votação de “mais de 400 mil votos” recebida nesse domingo (2) e disse que respeita a decisão do povo externada através das urnas eletrônicas.

A respeito do seu posicionamento daqui para frente, Nilvan revelou que de início pretende contribuir com a campanha do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL).

O comunicador ainda frisou, em entrevista a uma emissora de rádio, que vai conversar com Bolsonaro durante esta semana para poder definir o seu posicionamento a respeito do segundo turno das eleições para o governo do Estado na Paraíba.

Nilvan também destacou que, até agora, não recebeu ligações dos candidatos que estão fazendo parte do segundo turno das eleições, seja João Azevêdo (PSB) ou Pedro Cunha Lima (PSDB).

“Vou estar à frente como um dos soldados da campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Não tenho me atentado a essa questão de segundo turno para governador ainda não. Claro que vou ter um tempo esta semana para poder assumir uma postura, mas até agora não conversei com ninguém”, disse.

Fonte: Radio cidadao PB