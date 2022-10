NO CARIRI: Cidades de Coxixola, Prata e Barra de Santana registram o primeiro caso suspeito da varíola dos macacos, diz relatório da SES-PB

O número de casos suspeitos com varíola dos macacos – monkeypox, subiu para 84 no estado da Paraíba. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (05), pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-PB).

O número de municípios paraibanos com casos suspeitos também subiu. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), foram confirmados em todo estado 29 casos, descartado 207, provável 1 e suspeito 84.

Ainda segundo relatório enviado pela Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba, dos 84 casos suspeitos, três deles são na Região do Cariri Ocidental e Oriental.

Coxixola (1) caso;

Prata (1) caso;

Barra de Santana (1) caso.

Em conversa com a reportagem do Portal De Olho no Cariri, a Secretária de Saúde de Coxixola, Maria da Conceição, tranquilizou a população de Coxixola e disse que todas as orientações do Ministério da Saúde foram seguidas. “O paciente, segue em isolamento esperando os resultados de todos os exames já efetuados. Então, aproveito para orientar a população sobre os cuidados que devemos tomar sempre. Mesmo em caso suspeito, devemos manter sempre os cuidados” disse a secretária.

Fonte:De Olho no Cariri