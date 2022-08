Novo racha: Membro do Republicanos pode contrariar partido e anunciar voto em Pollyanna Dutra

By

Novo racha: Membro do Republicanos pode contrariar partido e anunciar voto em...

O impasse no Republicanos quanto ao apoio para o Senado Federal parece não ter chegado ao fim. Na tarde dessa quarta (10), durante entrevista ao @portaldacapital, o recém filiado, Raniery Paulino, declarou que pode divergir da orientação do partido pelo apoio a candidatura de Efraim Filho (União Brasil) e anunciar apoio a Pollyana Dutra (PSB).

Embora tenha dito que entende a definição do partido e seja um agente partidário, Paulino não garantiu apoio a Efraim. “Eu tenho um partido que majoritariamente tem uma posição em relação ao cenário federal. Lembro que o deputado Efraim foi muito elegante ao me procurar hipotecando apoio, mas eu disse que iria esperar as convenções”, destacou.

Pra Raniery o critério para escolha vai depender de quem assegurar apoio à sua candidatura. “O que é que eu busco, busco fortalecimento eleitoral, eu preciso de voto. O que Pollyanna, Efraim buscam também é isso. Então, quem puder me fortalecer eleitoralmente eu estarei caminhando para isso”, afirmou Paulino.

Porém, ao ser questionado sobre quem irá procurar, Raniery disse que deseja dialogar primeiro com Pollyanna. “Quero dialogar primeiramente com a deputada Pollyana Dutra”, concluiu.

Fonte: Portal da Capital