Paraíba tem 10 municípios com notificações da varíola dos macacos. Entre os casos, um diagnóstico foi confirmado, dois descartados e 18 estão em investigação

A Paraíba tem 21 notificações para casos suspeitos da varíola dos macacos (monkeypox). De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), um diagnóstico foi confirmado, dois descartados e 18 estão em investigação.

No estado, dez municípios têm notificação dessa doença, são eles:

11 – João Pessoa (com caso confirmado)

1 – Belém

1 – Campina Grande

1 – Cruz do Espírito Santo

1 – Ingá

1 – Lagoa Seca

1 – Mulungu

1 – Rio Tinto

2 – Santa Rita

1 – Sousa

O primeiro caso de monkeypox foi confirmado na Paraíba no dia 4 de agosto. Conhecida como a varíola dos macacos, a doença foi diagnosticada em uma jovem de 22 anos e fez viagem recente ao Rio Grande do Norte.

Segundo Fernando Chagas, infectologista e diretor do hospital Clementino Fraga, o risco de transmissão da doença aumenta quanto mais próxima ou íntima é a relação. Alguns exemplos são: contato direto com lesões de pele, crostas (casquinhas) e fluidos corporais, contato sexual ou íntimo (nesse caso, camisinha não previne a transmissão), beijos, abraços prolongados, compartilhar bebidas, talheres e utensílios, cama talheres e itens de higiene.

Homem preso em CG suspeito de participar de assalto a banco em João Pessoa vai responder em liberdade

Ohomem de 40 anos preso na noite desta terça-feira (9) em Campina Grande suspeito de participar de um assalto a banco em João Pessoa vai responder em liberdade. Apesar de já ter passagens pela polícia, o suspeito foi colocado em liberdade diante da falta de provas que comprovassem a participação dele no assalto que aconteceu ontem a tarde no bairro dos Estados. Durante a ação, cinco criminosos fortemente armados invadiram o local e praticaram o crime.

Sobre a prisão

O homem foi preso em na Alça Sudoeste, em Campina Grande, com R$17 mil. A polícia suspeita que o dinheiro seja proveniente do crime. Inicialmente o homem disse que não sabia a origem do dinheiro. Hoje, em depoimento na Central de Polícia de Campina Grande, o homem disse que o valor seria utilizado na compra de um carro na capital. O negócio não teria dado certo e ele retornou com o dinheiro. O caso continuará sendo investigado e o homem, apesar de ter sido colocado em liberdade, segue sendo apontado como suspeito de participação no crime.

