PRF apreende 18kg de drogas no sertão paraibano.

As substâncias análogas a cocaína e crack foram encontradas em um veículo durante abordagem na município de Marizópolis/PB.

No começo da tarde desta quarta-feira (10), foram apreendidos pela equipe de operações especiais da PRF, no município de Marizópolis/PB, cerca de 18kg de drogas.

Por volta do meio dia, a equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava ronda na BR 230, km 482, próximo a Marizópolis/PB quando avistou um veículo VW GOL, cor vermelha, que ao perceber a viatura adentrou bruscamente em um posto de combustível às margens da BR.

Diante da situação, a equipe realizou a abordagem e ao solicitar que o condutor abaixasse os vidros do veículo, teve acesso a diversos tabletes embalados no assoalho traseiro. Após verificação do conteúdo das embalagens ficou confirmado tratar-se de drogas, totalizando aproximadamente 15 kg de substância análoga a cocaína e 3 kg de substância análoga ao crack. O material ilícito, segundo os ocupantes do veículo, tinha como destino a cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte.

O condutor, um homem de 38 anos foi detido e um adolescente de 16 anos foi apreendido. Eles poderão responder por tráfico de drogas e ato infracional análogo ao tráfico de drogas, respectivamente. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária de Sousa/PB para os procedimentos cabíveis.