Ricardo Coutinho lembra obras da sua gestão e diz que PB regrediu com João Azevedo

O ex-governador Ricardo Coutinho (PT) não poupou o governador João Azevedo (PSB) de críticas, durante entrevista. Ele declarou que a gestão do socialista tem deixado a desejar, mesmo ele tendo feito parte da sua administração, onde ganhou experiência e acompanhou o andamento e o ritmo de obras implementado nos oito anos.

“Como é que eu em oito anos faço 1,2 quilômetros de adutoras, e o secretário meu da época se transforma no cara mais importante, governador, e não faz nem 50. Como é possível isso. Você tem um Estado que tinha a melhor rede rodoviária do país comigo, eu construí 2.680 quilômetros e 186 estradas. No primeiro mandato inaugurei 82 estradas. A Paraíba regrediu, ou era muito diferente antes de mim”, declarou.

Ele classificou como inverídica os argumentos apresentados de que o Estado não investe por não ter dinheiro, e disse que a decisão de fazer pelos paraibanos é um ato de coragem do governante.

O petista declarou que sua campanha será amparada em duas estratégias. “Com um olho no cenário nacional e outro aqui no estado da Paraíba”, frisou.

Fonte: F5