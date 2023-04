By

PF investiga crime de armazenamento de pornografia infantil no Sertão da Paraíba

A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira (27) um mandado de busca e apreensão no município de Cajazeiras, no Sertão da Paraíba. O alvo foi um homem identificado como suspeito de armazenar imagens e vídeos envolvendo conteúdo pornográfico com crianças e adolescentes.

A operação da PF, nomeada de “Rescue”, contou com o apoio do Serviço de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infanto-juvenil do órgão em Brasília (DF).