Tragédia – Conrado e Aleksandro sofrem acidentes de ônibus junto com a sua equipe, seis mortes já confirmadas

Seis mortes já foram confirmadas no grave acidente com o ônibus da dupla sertaneja Conrado e Aleksandro, na manhã deste sábado (7), na rodovia Régis Bittencout, na altura de Miracatu, no interior de São Paulo. As vítimas ainda não foram identificadas.

Segundo apurado pelo g1, ao menos 18 pessoas estavam no veículo, incluindo os artistas. Além dos óbitos confirmados, oito vítimas foram socorridas pela ambulância da concessionária, cinco estão sendo socorridas presas nas ferragens e uma vítima ainda não foi encontrado.

O acidente aconteceu, por volta das 10h30, no km 402,2 da pista com sentido São Paulo (SP). De acordo com a Arteris, concessionária que administra o trecho, há registro de 4km de congestionamento na pista sentido Curitiba e 2km no sentido São Paulo.

Ainda de acordo com a concessionária, uma faixa da pista e o canteiro central foram interditados. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

Ao g1, o empresário da dupla, José Carlos Cassucce, confirmou que o ônibus envolvido no acidente é de Conrado e Aleksandro.

Segundo Cassuce, o veículo saiu de Tijucas do Sul (PR), onde a dupla fez um show na sexta-feira (6), e seguia com destino para São Pedro (SP), onde há um show agendado para este sábado.

