POLICIA MILITAR RECUPERA MAIS UMA MOTO QUE HAVIA SIDO TOMADA POR ASSALTO EM CAMPINA GRANDE

Guarnição da 3°Epmont da Polícia Militar, de Campina Grande, localizou na noite do domingo (3) por volta das 20h30, uma motocicleta que tinha sido tomado por assalto na noite do último sábado (2) no bairro dos Cuités, oportunidade em que dois indivíduos abordou a proprietária subtraindo o alheio.

A guarnição chegou até a motocicleta após a vítima receber uma ligação de um anônimo informando a localização, e ao ser acionado o (CIOP), os militares se dirigiram até um matagal próximo ao antigo restaurante lindão, nas imediações da entrada de Lagoa Seca, onde a mesma estava.

Em ato contínuo a ocorrência foi levada para Central de Policia Civil, localizada no bairro do Catolé, onde foi apresentado o fato ocorrido e em seguida a motocicleta entregue a sua legítima proprietária, ocorrência que foi conduzida pela Ten. Mércia e demais componentes de sua Guarnição.

PMPB EM AÇÃO

POLÍCIA MILITAR APREENDE DRONE E PRENDE QUATRO SUSPEITOS DE INTEGRAR ESQUEMA CRIMINOSO QUE JOGAVA DROGA PARA DENTRO DE UM PRESÍDIO DE GUARABIRA

Na manhã deste domingo, foram presos três homens e uma mulher e apreendido um drone, uma moto, quatro celulares, um triturador de maconha, oito papelotes de substância semelhante a maconha e quantia em dinheiro no desmanche de um esquema que tentava realizar abastecimento de droga na Penitenciária João Bosco Carneiro.

O drone foi flagrado por uma das guaritas tentando largar um pacote com drogas no pátio do presídio. As viaturas que faziam policiamento nas proximidades do presídio acompanharam o itinerário do drone que levou a uma residência a qual era utilizada como base do grupo.

Realizada a abordagem e encontrado os materiais utilizados na prática criminosa, os quatro indivíduos e os objetos apreendidos foram levados à delegacia de Polícia Civil de Guarabira.

Fonte: Ascom