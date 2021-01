Mulher é resgatada pelo Corpo de Bombeiros nas águas do Açude Jatobá, em Patos

By

Mulher é resgatada pelo Corpo de Bombeiros nas águas do Açude Jatobá,...

Uma mulher de aproximadamente 60 anos de idade foi resgatada na manhã desta segunda-feira, 04 de janeiro, das águas do Açude do Jatobá por uma equipe do Corpo de Bombeiros, em Patos.

Populares que passavam pelo local viram quando a anciã pulou na água e começou a ter dificuldades para nadar.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local, acionando em seguida o Corpo de Bombeiros. Homens do 4ª Batalhão do Bombeiro Militar realizaram o resgate da mesma.

A vítima estava bastante debilitada sendo socorrida pelos próprios bombeiros para o Complexo Hospitalar de Patos.

Não se sabe ainda qual motivo ela saltou nas águas.

Veja as imagens do resgate:

Fonte: Patosonline