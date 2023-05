PRF apreende mais de 400kg de queijo sem nota fiscal em Pocinhos/PB

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite de ontem (15), 406.6kg de queijo coalho e mussarela sem comprovação fiscal, sendo transportados em um veículo sem a refrigeração adequada.

A equipe policial da PRF realizava fiscalização na BR 230, no município de Pocinhos, quando deu ordem de parada a um veículo Fiat Strada. Durante a abordagem, foi localizado na carroceria do automóvel caixas de papelão contendo queijos do tipo coalho e mussarela. A carga estava sendo transportada sem refrigeração. A condutora, uma mulher de 39 anos, informou para os agentes que os produtos eram seus e que transportaria em seu veículo particular, para economizar no aluguel de um caminhão frigorífico.

Ao ser questionada sobre os documentos necessários para realizar o transporte da carga, ela relatou que não tinha a nota fiscal. A carga de queijo foi encaminhada ao Fisco Estadual da Paraíba que ficará responsável por fazer a arrecadação fiscal e os demais trâmites cabíveis.

Este ano, a PRF na Paraíba já apreendeu mais de oito toneladas de queijo sem comprovação fiscal, sendo a maioria transportada sem a refrigeração necessária. A fiscalização de mercadorias busca coibir a circulação com documentação inidônea, irregular ou sem nota fiscal, visando combater a sonegação fiscal e também à concorrência desleal no mercado paraibano. Ademais, trata-se de uma questão de saúde pública, devido ao fato da origem do alimento perecível ser desconhecida.