Governador da Paraíba anuncia concursos com 2.380 vagas para Polícia Militar, Bombeiro Militar, professores, engenheiros e nível técnico

Governador da Paraíba anuncia concursos com 2.380 vagas para Polícia Militar, Bombeiro...

O Governo do Estado vai promover diversos concurso públicos para contratação de 2.380 novos servidores. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (15) durante o programa Conversa com o Governador, na rádio Tabajara.

As vagas serão para Educação, com mais mil professores, Polícia Militar (900), soldado do Corpo de Bombeiros Militar (200), engenheiros civis (100 vagas), engenheiros ambientais (10), engenharia de computação (10), engenheiro eletricista (10), engenheiro agrônomo (25), arquiteto (20) e geógrafo (10).

Também terão vagas na Secretaria de Cultura, com 33 oportunidades nos cargos de gestão cultural (10), antropólogo (2), arqueólogo (3), museólogo (5), paleontólogo (3), restaurador (4), arquivista (3), bibliotecário (2) e historiador (1).

Para nível técnico, o Estado terá concurso para nível médio em edificações, com 50 vagas. Além disso, também será lançado concurso com 12 vagas para auditor de controle interno da Controladoria Geral do Estado.

Os editais dos concurso serão publicados pelo governo do Estado entre o fim de junho e início do segundo semestre, de acordo com a contratação das bancas examinadoras.

“Estamos autorizando a Secretaria de Administração para começar a contratar as bancas examinadoras dos concursos, em especial da Polícia Militar e Bombeiros. Acredito que o melhor caminho para selecionar servidores é o concurso público. Hoje é um dia muito importante para a Paraíba. Com todo esse cenário de desemprego, o Estado lança a chance de ingresso no serviço público”, disse o governador.