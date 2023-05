Adriano Galdino sugere que Gervásio Maia entregue o comando do Partido do PSB, ao governador João Azevêdo

Adriano Galdino sugere que Gervásio Maia entregue o comando do Partido do...

O presidente da ALPB Adriano Galdino sugeriu que o atual presidente estadual do PSB, Gervásio Maia, entregasse o comando do Partido ao governador João Azevêdo.

O baixinho de Pocinhos, como é mais conhecido, participou de uma entrevista no Correio Debate, da 98 FM, em João Pessoa, na tarde de ontem segunda-feira dia 15.

Adriano Galdino afirmou ser extremamente importante o governador presidir o PSB na Paraíba, uma vez que o cargo lhe dará mais força política. Ele também acredita que não deve ocorrer nenhum problema por parte do atual presidente da legenda, Gervásio Maia, em repassar a presidência da legenda.

“O governador João Azevêdo com certeza é hoje o maior cabo eleitoral, o eleitor mais credenciado e mais forte politicamente, não só para as eleições municipais, mas para a próxima eleição estadual. Para ele, que tem uma gestão exitosa, que tem obras em toda a Paraíba, é necessário o comando de um partido político, no caso o PSB, para que ele se fortaleça cada vez mais. Eu não vejo dificuldade nenhuma, até porque Gervásio Maia é seu parceiro e amigo, e no passado chegou a oferecer este comando ao governador”, explicou Adriano Galdino.

Fonte: Blog do Hamilton Silva