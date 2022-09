Professor é preso suspeito de importunação sexual contra estudante dentro de ônibus, na Paraíba

A vítima conseguiu acionar o motorista, que parou o veículo em um posto de apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Um professor foi preso suspeito de importunação sexual contra uma estudante dentro de um ônibus de viagem, na manhã desta terça-feira (27), nas imediações de Cajá, distrito de Caldas de Brandão, no Agreste da Paraíba.

O suspeito e a vítima seguiam viagem no veículo comercial que saiu de Cajazeiras, no Alto Sertão da Paraíba, com destino à capital João Pessoa, no Litoral.

Durante a viagem, o homem, de cerca de 50 anos de idade, que entrou no ônibus na cidade de Sousa, teria tentado aliciar a jovem, de 18 anos, que deu entrada em Pombal.

A estudante conseguiu acionar o motorista sobre o caso, que parou o veículo em um posto de apoio da Polícia Rodoviária Federal, localizado às margens da BR-230, e solicitou a intervenção policial.

O suspeito e a vítima foram encaminhados para serem ouvidos na Central de Polícia Civil de João Pessoa, que segue com a investigação do caso.