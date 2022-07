Sisu 2022: matrículas de aprovados na segunda edição começam nesta quarta-feira (13)

Começam nesta quarta-feira (13) as matrículas para os aprovados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As inscrições se estendem até as 23:59 do dia 18 de julho. Para poder se inscrever no Sisu 2022 do segundo semestre é preciso ter realizado a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2021, não ter zerado a redação e não ter feito a prova na condição de treineiro.

Os candidatos que foram aprovados na chamada regular do Sisu precisam realizar a inscrição na universidade federal escolhida para garantir a vaga. O indicado é entrar em contato com a universidade para saber se a inscrição será feita de modo presencial ou pela internet e conferir os documentos necessários para realizar a inscrição.

Documentação básica para a modalidade ampla concorrência:

Certificado de Conclusão do Ensino Médio emitido pela Secretaria Estadual de Educação ou órgão equivalente; Histórico Escolar completo do Ensino Médio ou equivalente; Certidão de Nascimento ou Casamento; Carteira de Identidade; Cadastro de Pessoa Física (CPF); Comprovação de cumprimento das obrigações militares, para indivíduos do sexo masculino, maiores de 18 (dezoito) anos; Título de Eleitor e comprovantes de votação (ou Certidão de Quitação Eleitoral), para maiores de 18 anos; Comprovante de residência; Três fotos 3×4 recentes coloridas, sem carimbo; Cartão de vacina atualizado; Formulários de matrícula devidamente preenchidos e assinados, conforme modelo de Ficha de Matrícula e Requerimento de Matrícula.

Tiago Diana, coordenador do Colégio Militar Tiradentes, da Polícia Militar do Distrito Federal, pontua a importância de levar os documentos exigidos pela faculdade na hora de realizar a matrícula.

“Se você já foi aprovado e conferiu a sua aprovação, você precisa levar os documentos conforme estipulado pela universidade escolhida. Se você não levar esses documentos,

a sua vaga não fica garantida”, completa o coordenador.

Para mais informações acesse o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Fonte: Brasil 61