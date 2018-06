TJPB revoga liminar e libera exibição de músicas no São João de Campina Grande

Prefeito Romero Rodrigues comemora decisão da corte e reafirma que abertura da festa ocorrerá na próxima sexta-feira, 8

O prefeito Romero Rodrigues comemorou a decisão da desembargadores Maria das Graças Morais Guedes, do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), que revogou na tarde desta terça-feira, 5, a decisão da juíza Ana Carmem Jordão Pereira, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande, suspendendo a exibição de algumas músicas protegidas pelo ECAD durante o Maior São João do Mundo de Campina Grande.

A decisão da desembargadora atendeu a um pedido feito pela Procuradoria Geral do Município de Campina Grande, através de um agravo de instrumento. “Em face do exposto, atribuo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para impedir a eficácia da decisão agravada até o julgamento da pretensão recursal pelo Órgão Colegiado”, destaca a decisão da desembargadora.

Romero Rodrigues ressaltou nunca ter tido dúvidas de que a decisão de primeira instância seria revogada no âmbito do Tribunal de Justiça da Paraíba, por conta dos parâmetros objetivos apresentados pela PGM e que nortearam o agravo impetrado pelo Município junto à corte. Para o prefeito campinense, ganham a cidade, os turistas, os artistas, os segmentos econômicos envolvidos e toda a cadeira produtiva da verdadeira indústria de turismo que se constitui o Maior São João do Mundo