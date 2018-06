Pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais da UFCG abre inscrições

Prazo vai até 22 de junho

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) realiza até 22 de junho as inscrições para o Programa de Pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais (PPG – CEMat). Estão sendo disponibilizadas dez vagas para o mestrado e dez para o doutorado.

O programa possui área de concentração em Estrutura, Processamento e Propriedades de Materiais com linhas de pesquisa em Compósitos (nanocompósitos) e Blendas Poliméricas, Durabilidade e Reciclagem de Materiais, Materiais Avançados, Materiais Cerâmicos e Metalurgia Física.

As inscrições devem ser realizadas na Secretaria do Programa, localizada no Bloco CL, das 08h às 11h e das 14h às 16h30min. Serão aceitas inscrições via Sedex postadas até 22 de junho. Para evitar contratempos, quem optar pela inscrição via Correios deve encaminhar toda a documentação digitalizada, juntamente com o comprovante de envio por Sedex, para o emailppgcemat@ufcg.edu.br.

A seleção dos candidatos compreenderá três fases: prova – a ser realizada no dia 17 de julho -, análises do histórico e do currículo.

O resultado final será divulgado até 17 de agosto. As aulas começam dia 10 de setembro.

Para mais detalhes e informações acesse o edital.

Fonte: Codecom