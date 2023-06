Continua em estado grave menina atropelada por caminhão na PB O caso ocorreu no final da manhã da última quarta-feira (21), na rodovia PB-048

By

Uma criança de 11 anos continua em estado grave após ser atropelada por um caminhão no município de Pilar, no interior da Paraíba. O caso ocorreu no final da manhã da última quarta-feira (21), na rodovia PB-048.

Segundo relatos de testemunhas, a menina teria pegado um ônibus errado para ir à escola e, no meio do percurso, solicitou descer. O motorista abriu a porta e, ao tentar atravessar a rua, a criança foi atingida por um caminhão que, mesmo tentando desviar, não conseguiu evitar o acidente.

A menina foi prontamente socorrida para uma unidade hospitalar da região e, em seguida, encaminhada ao Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. De acordo com o boletim médico mais recente divulgado no início da noite desta sexta-feira, 23, seu estado de saúde ainda é considerado grave.

Tanto o motorista do caminhão quanto o condutor do ônibus foram conduzidos à delegacia, onde prestaram depoimento e foram liberados.

A prefeitura de Pilar emitiu uma nota informando que está oferecendo toda a assistência necessária à vítima e seus familiares. A administração municipal também afirmou que está acompanhando de perto as investigações para apurar as devidas responsabilidades pelo acidente.

Fonte: T5