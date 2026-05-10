Conheça a história de Anna Jarvis, a mulher que criou o Dia das Mães

O Dia das Mães, celebrado atualmente em diversos países, nasceu da iniciativa de Anna Jarvis, uma norte-americana que transformou a memória da mãe em uma das datas mais populares do planeta. A criação da comemoração ocorreu no início do século XX, nos Estados Unidos, e tinha como principal objetivo homenagear o amor, o cuidado e a dedicação das mães às famílias.

A ideia surgiu após a morte de Ann Reeves Jarvis, mãe de Anna, conhecida por atuar em projetos sociais e humanitários durante a Guerra Civil Americana. Em 1908, Anna organizou uma cerimônia religiosa em homenagem à mãe e iniciou uma campanha para que a data fosse reconhecida oficialmente. O movimento ganhou força rapidamente e mobilizou comunidades, igrejas e autoridades em várias regiões do país.

O reconhecimento oficial veio em 1914, quando o então presidente Woodrow Wilson instituiu o segundo domingo de maio como o Dia das Mães nos Estados Unidos. A celebração acabou ultrapassando fronteiras e passou a ser adotada em grande parte do mundo, inclusive no Brasil, onde a data também é comemorada no segundo domingo de maio.

Com o passar dos anos, porém, Anna Jarvis passou a criticar fortemente a comercialização da data. Segundo ela, o verdadeiro sentido do Dia das Mães deveria estar no reconhecimento sincero e no carinho dedicado às mães, e não apenas na troca de presentes e no consumo incentivado pelo mercado. Ainda assim, a celebração se consolidou como uma das datas mais importantes para o comércio e para as relações familiares em todo o mundo.

Anna Jarvis foi uma ativista nascida em 1864, nos Estados Unidos.Ela dedicou parte da vida a homenagear sua mãe, Ann Reeves Jarvis, conhecida pelo trabalho social e humanitário realizado junto a famílias e soldados durante a Guerra Civil Americana. Após a morte da mãe, Anna iniciou uma campanha para instituir uma data oficial de reconhecimento às mães, conseguindo transformar a homenagem em uma celebração nacional em 1914.

Apesar do sucesso mundial da data, Anna Jarvis passou os últimos anos da sua vida criticando a forte comercialização do Dia das Mães, afirmando que a celebração deveria preservar seu verdadeiro sentido de carinho, gratidão e reconhecimento familiar.

Fonte: BOA NOTÍCIA PB