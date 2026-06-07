Policial é afastado após agressão durante o Maior São João do Mundo em Campina Grande

Policial é afastado após agressão durante o Maior São João do Mundo...

Vídeo que circula nas redes sociais mostra agente desferindo socos e uma joelhada contra um homem no Parque do Povo; Polícia Militar abriu investigação.

A Polícia Militar da Paraíba afastou um policial militar envolvido em uma agressão registrada na noite deste sábado (6), no Parque do Povo, em Campina Grande, palco do Maior São João do Mundo. O caso ganhou repercussão após imagens da ação circularem nas redes sociais e provocarem questionamentos sobre a conduta do agente.

Em nota, a corporação confirmou o afastamento do policial e informou que instaurou um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias da ocorrência e verificar eventuais responsabilidades.

Nas imagens, o policial aparece se aproximando de um homem e desferindo diversos socos no rosto da vítima. Em seguida, o agente aplica uma joelhada, fazendo com que o homem caia no chão. Logo depois, a vítima é auxiliada por pessoas que presenciavam a cena.

A Polícia Militar não detalhou, até o momento, o que teria motivado a abordagem nem as circunstâncias que antecederam a agressão. O caso segue sob investigação.

A repercussão do episódio ocorre em meio à programação do Maior São João do Mundo, evento que reúne milhares de pessoas diariamente em Campina Grande e conta com um amplo esquema de segurança pública.

Leia na íntegra a nota da Policia Militar: