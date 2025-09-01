Nordeste lidera número de inscritos no Enem 2025; veja ranking

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 já soma 4.811.338 inscrições confirmadas em todo o Brasil, segundo o Painel Enem divulgado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), vinculado ao Ministério da Educação (MEC).
A princípio, entre as regiões, o Nordeste aparece na liderança com 1.737.789 inscritos, sendo 587.935 concluintes do ensino médio. Na sequência, o Sudeste concentra 1.631.563 candidatos confirmados, dos quais 662.388 estão concluindo a educação básica.
O levantamento também detalha que o Norte registra 561.004 inscritos, o Sul contabiliza 492.876 participantes, e o Centro-Oeste soma 388.106 confirmações.
Ranking de inscritos por região no Enem 2025
|Região
|Total de Inscritos
|Concluintes do Ensino Médio
|Nordeste
|1.737.789
|587.935
|Sudeste
|1.631.563
|662.388
|Norte
|561.004
|193.150
|Sul
|492.876
|211.433
|Centro-Oeste
|388.106
|157.044
|Brasil
|4.811.338
|—
Estados com mais candidatos confirmados
Entre os estados, São Paulo lidera o ranking com 751.648 inscrições confirmadas, seguido por Minas Gerais (464.994) e Bahia (428.019).
Somente na cidade de São Paulo, foram registradas 197.626 inscrições, das quais 81.179 são de concluintes do ensino médio.
Os menores números estão no Amapá (33.193), Acre (28.962) e Roraima (14.162).
Confira o número de inscritos no Enem por estado
1 – São Paulo – 751.648
2 – Minas Gerais – 464.994
3- Bahia – 428.019
4- Rio de Janeiro – 329.001
5 – Pará – 289.392
6 – Ceará – 275.937
7 – Pernambuco – 272.299
8- Maranhão – 211.383
9 – Paraná – 195.870
10 – Rio Grande do Sul – 186.541
11- Goiás – 166.761
12- Paraíba – 142.050
13 – Piauí – 120.040
14 – Rio Grande do Norte – 113.229
15 – Amazonas – 110.842
16- Santa Catarina – 110.465
17 – Alagoas – 96.488
19- Distrito Federal – 82.975
18 – Espírito Santo – 85.920
20 – Mato Grosso – 80.429
21 – Sergipe – 78.344
22 – Mato Grosso do Sul – 57.941
23 – Rondônia – 46.801
24 – Tocantins – 37.652
25 – Amapá – 33.193
26 – Acre 28.962
27- Roraima 14.162
Acessibilidade no Enem 2025
O exame também avança na inclusão de candidatos com necessidades específicas. Foram 116.541 solicitações de atendimento especializado aprovadas, sendo a maioria de pessoas com déficit de atenção (41.732 pedidos – 35,81%), seguidas por candidatos com Transtorno do Espectro Autista (26.051 – 22,35%).
Além disso, o Enem oferecerá 164.864 recursos de acessibilidade. O mais solicitado foi o tempo adicional (48.546 pedidos), seguido de auxílio para leitura (25.548), correção diferenciada (24.089) e auxílio para transcrição (17.037).
Perfil dos participantes
Segundo o Inep, o perfil predominante dos inscritos é formado por mulheres, jovens e pessoas pardas, o que reflete a diversidade social e cultural dos candidatos que utilizam o Enem como porta de entrada para o ensino superior.
Datas das provas
As provas do Enem 2025 acontecem nos dias 9 e 16 de novembro em quase todo o Brasil.
No entanto, em função da realização da COP30 (30ª Conferência das Partes da ONU sobre Mudança do Clima), os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, terão aplicação em 30 de novembro e 7 de dezembro.
Enem 2025: impacto e expectativa
O levantamento do Inep mostra que o Enem segue como a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, reunindo milhões de estudantes de diferentes perfis e realidades.
Afinal, com o Nordeste liderando em número de inscrições, o exame reafirma sua importância não apenas como avaliação acadêmica, mas também como instrumento de democratização do acesso à universidade.
Portanto, a expectativa agora é de que os participantes utilizem o período de preparação para consolidar conhecimentos e garantir bons resultados em novembro, quando o exame definirá parte do futuro educacional de milhares de jovens em todo o país.
Fonte: NE10