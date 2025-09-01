Nordeste lidera número de inscritos no Enem 2025; veja ranking

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 já soma 4.811.338 inscrições confirmadas em todo o Brasil, segundo o Painel Enem divulgado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), vinculado ao Ministério da Educação (MEC).

A princípio, entre as regiões, o Nordeste aparece na liderança com 1.737.789 inscritos, sendo 587.935 concluintes do ensino médio. Na sequência, o Sudeste concentra 1.631.563 candidatos confirmados, dos quais 662.388 estão concluindo a educação básica.

O levantamento também detalha que o Norte registra 561.004 inscritos, o Sul contabiliza 492.876 participantes, e o Centro-Oeste soma 388.106 confirmações.

Ranking de inscritos por região no Enem 2025

Região Total de Inscritos Concluintes do Ensino Médio Nordeste 1.737.789 587.935 Sudeste 1.631.563 662.388 Norte 561.004 193.150 Sul 492.876 211.433 Centro-Oeste 388.106 157.044 Brasil 4.811.338 —

Estados com mais candidatos confirmados

Entre os estados, São Paulo lidera o ranking com 751.648 inscrições confirmadas, seguido por Minas Gerais (464.994) e Bahia (428.019).

Somente na cidade de São Paulo, foram registradas 197.626 inscrições, das quais 81.179 são de concluintes do ensino médio.

Os menores números estão no Amapá (33.193), Acre (28.962) e Roraima (14.162).

Confira o número de inscritos no Enem por estado

1 – São Paulo – 751.648

2 – Minas Gerais – 464.994

3- Bahia – 428.019

4- Rio de Janeiro – 329.001

5 – Pará – 289.392

6 – Ceará – 275.937

7 – Pernambuco – 272.299

8- Maranhão – 211.383

9 – Paraná – 195.870

10 – Rio Grande do Sul – 186.541

11- Goiás – 166.761

12- Paraíba – 142.050

13 – Piauí – 120.040

14 – Rio Grande do Norte – 113.229

15 – Amazonas – 110.842

16- Santa Catarina – 110.465

17 – Alagoas – 96.488

19- Distrito Federal – 82.975

18 – Espírito Santo – 85.920

20 – Mato Grosso – 80.429

21 – Sergipe – 78.344

22 – Mato Grosso do Sul – 57.941

23 – Rondônia – 46.801

24 – Tocantins – 37.652

25 – Amapá – 33.193

26 – Acre 28.962

27- Roraima 14.162

Acessibilidade no Enem 2025

O exame também avança na inclusão de candidatos com necessidades específicas. Foram 116.541 solicitações de atendimento especializado aprovadas, sendo a maioria de pessoas com déficit de atenção (41.732 pedidos – 35,81%), seguidas por candidatos com Transtorno do Espectro Autista (26.051 – 22,35%).

Além disso, o Enem oferecerá 164.864 recursos de acessibilidade. O mais solicitado foi o tempo adicional (48.546 pedidos), seguido de auxílio para leitura (25.548), correção diferenciada (24.089) e auxílio para transcrição (17.037).

Perfil dos participantes

Segundo o Inep, o perfil predominante dos inscritos é formado por mulheres, jovens e pessoas pardas, o que reflete a diversidade social e cultural dos candidatos que utilizam o Enem como porta de entrada para o ensino superior.

O Enem é o passaporte de entrada no ensino superior no Brasil

Datas das provas

As provas do Enem 2025 acontecem nos dias 9 e 16 de novembro em quase todo o Brasil.

No entanto, em função da realização da COP30 (30ª Conferência das Partes da ONU sobre Mudança do Clima), os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, terão aplicação em 30 de novembro e 7 de dezembro.

Enem 2025: impacto e expectativa

O levantamento do Inep mostra que o Enem segue como a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, reunindo milhões de estudantes de diferentes perfis e realidades.

Afinal, com o Nordeste liderando em número de inscrições, o exame reafirma sua importância não apenas como avaliação acadêmica, mas também como instrumento de democratização do acesso à universidade.

Portanto, a expectativa agora é de que os participantes utilizem o período de preparação para consolidar conhecimentos e garantir bons resultados em novembro, quando o exame definirá parte do futuro educacional de milhares de jovens em todo o país.

