Concurso público em Boqueirão/PB: 103 vagas com salários de até R$ 3.940

A Prefeitura Municipal de Boqueirão/PB divulgou o edital nº 001/2025 para a realização de um Concurso Público com o objetivo de preencher 103 vagas, sendo 96 para ampla concorrência (AC) e 7 para pessoas com deficiência (PCD). As oportunidades são para candidatos com níveis de escolaridade fundamental incompleto, completo, médio/técnico e superior. A organização e execução do certame estão sob a responsabilidade da Ápice Consultoria.

Cargos, Vencimentos e Vagas

O concurso oferece vagas para diversas áreas, com salários base variando de R$ 1.518,00 a R$ 3.940,30, dependendo do cargo e do nível de escolaridade. Além do vencimento, há a previsão de complemento federal para os cargos de Enfermeiro e Técnico em Enfermagem, referente ao Piso Nacional da Enfermagem.

Confira a lista de alguns cargos com o número total de vagas e os vencimentos:

Nível Fundamental Incompleto: Auxiliar de Serviços Gerais (15 vagas), Cozinheiro (3), Eletricista (1), Lavadeira (1), Maqueiro (1), Merendeira (6), Motorista “B” (8), Motorista “D” (1) e Operador de Máquinas Pesadas (1). O vencimento para a maioria desses cargos é de R$ 1.518,00.

Nível Médio/Técnico: Agente Administrativo (5 vagas), Agente Comunitário de Saúde (1), Auxiliar de Saúde Bucal (1), Cuidador Escolar (4), Educador Social (1), Inspetor Escolar (2), Operador de Sistema de Informática (1), Recepcionista (4), Técnico em Enfermagem (6), Técnico em Laboratório (2) e Técnico em Radiologia (1). Os salários variam, sendo a maioria de R$ 1.518,00. O cargo de Agente Comunitário de Saúde tem vencimento de R$ 3.036,00.

Nível Superior: Assistente Social (1 vaga), Auditor Fiscal (1), Biomédico (1), Enfermeiro (4), Farmacêutico (1), Fisioterapeuta (2), Fonoaudiólogo (1), Nutricionista (1), Professor (diversas áreas com 1 a 3 vagas) e Psicólogo (diversas áreas com 1 a 3 vagas). O vencimento para os cargos de professor é de R$ 3.940,30.

A lista completa de cargos, requisitos, vencimentos e vagas está disponível no Edital.

VEJA O EDITAL:

>> apiceconsultoria.com/Concursos…

Taxas e Datas Importantes

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, através do site da Ápice Consultoria, a partir das 09h do dia 02 de setembro de 2025 até as 23h59 do dia 30 de setembro de 2025.

As taxas de inscrição são as seguintes:

Nível Fundamental: R$ 45,00

Nível Médio/Técnico: R$ 50,00

Nível Superior: R$ 70,00

O prazo final para o pagamento da taxa de inscrição é 03 de outubro de 2025.

A divulgação dos cartões de inscrição com os locais de prova está prevista para o dia 11 de novembro de 2025.

Fonte: Cofemac