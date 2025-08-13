Justiça manda bloquear acesso de Hytalo Santos às redes sociais e proíbe contato do influenciador com adolescentes

A Justiça da Paraíba determinou, de forma provisória, o bloqueio do acesso do influenciador Hytalo Santos às redes sociais e proibiu que ele tenha contato com menores de idade citados no processo que investiga a exposição de adolescentes em vídeos com conteúdo sexual.

A decisão atende a um pedido do Ministério Público da Paraíba (MPPB), feito em ação civil pública assinada pela promotora Ana Maria França, de Bayeux. Além do bloqueio, a Justiça também determinou a desmonetização dos vídeos já publicados, impedindo que o influenciador obtenha lucro com o conteúdo.

O caso ganhou repercussão nacional após o humorista Felca denunciar a suposta exploração de menores por Hytalo Santos, que acumula milhões de seguidores. Desde 8 de agosto, sua conta no Instagram está fora do ar. O TikTok informou que já baniu perfis dele em 2023 e novamente em 2025.

O MP conduz duas investigações: uma em Bayeux e outra em João Pessoa. O promotor João Arlindo Côrrea revelou que o influenciador é investigado por supostamente oferecer benefícios como celulares, aluguel de casas e pagamento de escolas para familiares de adolescentes, em troca da emancipação dos menores para participarem dos vídeos.

Segundo o MP, cerca de 17 adolescentes emancipados participaram das produções de Hytalo, que incluem coreografias de cunho sexual, simulação de namoro e perguntas de teor íntimo. Os pais desses jovens também são investigados por possível omissão na proteção dos filhos.

Paralelamente, o MPPB, o Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Polícia Civil recomendaram à Loteria do Estado da Paraíba (Lotep) a suspensão da empresa de rifas e sorteios de Hytalo Santos, que possui mais de 1,9 milhão de seguidores no Instagram.

O documento cita indícios de exploração de trabalho infantil, “adultização” de adolescentes, violação de direitos previstos no ECA e riscos psicológicos. Caso a Lotep não cumpra a recomendação, os órgãos poderão adotar medidas judiciais e criminais.

Hytalo José Santos Silva, de 28 anos, é natural de Cajazeiras (PB). Antes da fama, cursou Letras e Pedagogia, mas abandonou as graduações para seguir carreira como dançarino e criador de conteúdo. No auge, acumulava mais de 17 milhões de seguidores no Instagram e 5 milhões no YouTube.

Em 2023, seu casamento chamou atenção nas redes: com custo estimado em R$ 4 milhões, a festa distribuiu iPhones 15 Pro Max como lembrança aos convidados.

Fonte: Notícia Paraíba