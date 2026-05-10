Campina Grande acelera passo e detalha as mil vagas do novo concurso público

Campina Grande acelera passo e detalha as mil vagas do novo concurso...

A Prefeitura de Campina Grande (PMCG) publicou, na edição do Semanário Oficial desta sexta-feira (5), o detalhamento das 1.000 vagas que serão oferecidas no concurso público deste ano. Ao todo, são 84 cargos contemplados.

Segundo o Secretário de Administração, Diogo Flávio Lyra Batista, o certame atende à urgência do município em oxigenar a máquina pública e contribuir para o crescimento recorde de empregos na região.

Destaques do Quadro de Vagas:

Educação (Seduc): 547 vagas (quase 60% do total) distribuídas em 14 cargos.

547 vagas (quase 60% do total) distribuídas em 14 cargos. Saúde: 204 vagas abrangendo 24 especialidades.

204 vagas abrangendo 24 especialidades. Administração e Outras Pastas: 80 agentes administrativos e 19 outras categorias.

80 agentes administrativos e 19 outras categorias. Segurança Viária: 40 vagas para agentes de trânsito.

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Fonte: TV Arius com Ascom