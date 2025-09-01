Lucas reage à sinalização de saída de Cícero do PP: “Cada um é livre para tomar suas decisões”

Lucas reage à sinalização de saída de Cícero do PP: “Cada um...

O vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro (PP), comentou nesta segunda-feira (1), durante a abertura do Paraíba World Beach Games, em João Pessoa, a sinalização do prefeito Cícero Lucena (PP) de que pode deixar o partido para disputar o governo por outra legenda.

Lucas ressaltou que o PP sempre deu espaço e apoio ao prefeito, mas destacou que a decisão cabe unicamente a ele.

“Cada um é livre, é maior de idade, para tomar suas posições, suas decisões. De nossa parte, enquanto partido, demos total contribuição e total abertura para o prefeito Cícero, desde quando foi candidato pela primeira vez e buscou apoio do governador. Sempre o apoiamos em todas as decisões, na sua reeleição, na eleição do deputado Mersinho. Sempre fomos parceiros e apoiadores”, afirmou.

Apesar do tom diplomático, o vice-governador não deixou de criticar a aproximação de Cícero com lideranças da oposição ao governador João Azevêdo (PSB).

“Eu só ando com meus aliados. Se dependesse da oposição, Cícero não seria nem prefeito”, concluiu.

Fonte: Blog do Anderson Soares