ACUMULADA: +Milionária pode pagar R$ 28 milhões neste sábado de Carnaval (18)

Já é Carnaval. Milhões de foliões já aproveitam o início da festa nas ruas das cidades brasileiras. Mas para a aposentada Luizia Coelho de Sousa, do Recife, Pernambuco, vale fazer aquela ‘fezinha’ nas Loterias CAIXA antes de cair na folia: “Primeiro, vou fazer minha ‘fezinha’ em uma lotérica. Daí, vou para o Carnaval, sonhando que irei ganhar.”

E os foliões como a dona Luizia têm milhões de motivos para apostar. É que o concurso 39 da +Milionária vai sortear, neste sábado (18). R$ 28 milhões. “[Se ganhar] Quero concluir a faculdade, ajudar minha família e continuar aqui no Recife, cheio de oportunidades”, afirma a aposentada.

Caso apenas um apostador leve o prêmio da + Milionária e aplique na Poupança da CAIXA, receberá R$ 198,6 mil (cento e noventa e oito mil e seiscentos reais) de rendimento no primeiro mês.

A +Milionária se destaca por oferecer diversos prêmios. Na aposta simples, o apostador precisa marcar seis números e dois “trevos”. Para apostas múltiplas, poderá escolher de 6 a 12 números e de 2 a 6 trevos. O valor de uma aposta simples, com seis números e dois trevos, custa R$ 6.

E, neste sábado de Carnaval, ainda ocorre o concurso 2566 da Mega-Sena. A estimativa do prêmio é de R$ 3 milhões. O valor de uma aposta simples na Mega é de R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos).

No mesmo dia, as Loterias CAIXA realizam ainda sorteios da Lotofácil, Loteria Federal, Quina, Dupla Sena, Timemania e Dia de Sorte.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país. Os foliões também podem fazer apostas no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA. Nas lotéricas também é possível participar dos bolões.

A CAIXA informa que, em razão do feriado de Carnaval, não haverá sorteios e apurações na segunda e terça-feira, dias 20 e 21 de fevereiro. O sorteio do concurso 2567 da Mega-Sena vai ocorrer na quinta-feira (23).

Mais informações, acesse: loterias.caixa.gov.br.

Fonte: Brasil 61