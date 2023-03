Adolescente de 13 anos é atingido com golpe de faca desferido por colega dentro de escola na cidade de Sousa

Nesta quarta-feira (29) por volta de 13h20min a Polícia Militar apreendeu um adolescente de 15 anos suspeito de ter agredido outro menor, de 13 anos, com um corte no ombro esquerdo em uma escola pública na cidade de Sousa, Sertão paraibano.

Segundo a PM, que foi acionada por testemunhas pelo telefone 190, o fato ocorreu no interior da Escola Estadual Celso Mariz (Polivalente 1), localizada às margens da BR 230, ao lado do IFPB, no Bairro Sorrilândia 3.

A unidade Força Tática do 14º Batalhão ao chegar ao local localizou o menor agressor, o qual foi apreendido juntamente com a arma utilizada no ato infracional, uma faca-peixeira. Já a vítima recebeu os primeiros atendimentos no local e em seguida foi socorrida pelo SAMU ao Hospital Regional de Sousa. Segundo a polícia, o ferimento causado foi de natureza leve.

De acordo como o coronel Antônio Guedes Neto, o agressor alegou que vinha sofrendo Bullying e ameaças da vítima e após os primeiros levantamentos ele foi conduzido e acompanhado de sua genitora até a Delegacia de Policia Civil de Sousa, juntamente com a arma branca apreendida.

Fonte: Ascom/14º BPM