Adriano estranha a cobrança para apreciação das contas de Ricardo pela AL, enquanto no TCE passou 4 anos sem haver reclamações

O presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, levantou uma questão muito procedente com relação à apreciação, ainda pendente, das contas de gestões passadas do ex-governador Ricardo Coutinho.

Ao conceder entrevista para o blog Redação Campina (www.redacaocampina.com.br), e quando perguntado pelo jornalista Hamilton Silva, editor do veiculo, sobre questionamentos em torno da análise e votação da matéria, o presidente da Casa de Epitácio Pessoa foi direto ao assunto:

“As contas do ex-governador (Ricardo Coutinho) passaram quatro ou cinco anos no Tribunal de Contas, e não me recordo de algum repórter ou alguém da imprensa que tenha ido la (no TCE-PB) procurar saber porque não julgavam rápido. Chegaram à Assembleia faz um mês e pouco. Ainda vai para as comissões técnicas, vai ter parecer e na hora oportuna ela vai paga julgamento. Mas sem pressa, sem pressão, e sem a preocupação de lado A ou de lado B”, afirmou o presidente da Assembleia Legislativa

Faz sentido

O presidente da Casa de Epitácio Pessoa tem razões de sobra, sim. Mesmo porque estas não são as primeiras contas de Governo da Paraíba que demoraram da mesma forma. Aconteceu com todas as outras. Sempre foi assim, até porque não se pode atropelar os trâmites legais.

A propósito, mais estranho do que essa pressa para se apreciar as contas de Ricardo Coutinho é o fato de, em toda a sua história, o Tribunal de Contas da Paraíba só ter considerado irregulares duas contas: uma de Wilson Braga, que estava em conflito com o órgão, e as de Ricardo Coutinho.

Soa mesmo estranho que apenas Braga e Ricardo tenha sido os únicos “punidos” pelo TCE paraibano.

Fonte: Dito e feito