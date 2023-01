Antes da reunião com governadores, João frisa sinalização do presidente Lula em prestigiar o Consórcio Nordeste e demais entidades: “Disse claramente que quer estreitar os laços”

Antes da reunião com governadores, João frisa sinalização do presidente Lula em...

O governador João Azevêdo (PSB), que reúne hoje em João Pessoa os integrantes do Consórcio Nordeste, que é formado pelos governadores de todos os estados da região, falou um pouco antes da reunião começar, sobre a importância da entidade e a sinalização, por parte do presidente Lula, de estreitar laços não só com o referido consórcio, mas todos os outros existentes no país.

De acordo com João o consórcio que é presidido por ele foi a primeira entidade do Brasil a ser convidada por Lula para uma audiência logo após tomar posse e também há a identificação do presidente, que também é nordestino, porém, ainda segundo o chefe do Executivo estadual todos os demais consórcios estão sendo escutados, terão suas demandas avaliadas pela gestão federal e são muito bem lideradas por seus representantes.

“O Consórcio Nordeste ele se junta a essa possibilidade de você ter governadores pleiteando mais uma entidade que é forte, que é representativa e que o presidente da República entende que é uma entidade que deve verdadeiramente ser prestigiada, até porque nós somos a primeira entidade do Brasil a ser convidada para uma audiência com o presidente da República e na audiência ele disse claramente que quer estreitar os laços com o Consórcio, com todos, não só o do Nordeste, mas digo por ser uma obviedade, por ele ser do Nordeste e pela identificação que ele tem com o Nordeste” frisou.